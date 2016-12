MotoGP, Le Mans: Lorenzo di un altro pianeta

6 maggio 2016

Libere 2 di MotoGP dominate come previsto da Jorge Lorenzo che su questa pista vola. A Le Mans in Francia l'unico che si avvicina al pilota spagnolo è Andrea Iannone con la Ducati a + 0.339. Marc Marquez si piazza terzo a mezzo secondo, per tutti gli altri i distacchi sono abissali. Dovizioso è quinto a sette decimi, Rossi che ha fatto diversi aggiustamenti in corso alla moto è decimo a più di un secondo. Grande ritorno di Petrucci già 11°.