MotoGP: le Frecce Tricolori al Mugello

3 giugno 2018

Grande spettacolo nel cielo sopra Mugello dove, prima del via della MotoGP, sono passate le Frecce Tricolori. I 90mila spettatori e tutti i piloti in griglia non hanno potuto fare altro che alzare lo sguardo per ammirare la Pattuglia Acrobatica Nazionale che colorava il cielo dell'autodromo di bianco, rosso e verde.