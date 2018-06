MotoGP, la Yamaha ritrova il sorriso nei test di Barcellona

23 maggio 2018

Yamaha protagoniste nella giornata di test che la MotoGP si è riservata a Barcellona per provare il nuovo asfalto e le modifiche al tracciato nella zona del tragico incidente di Luis Salom. Dopo la pioggia che aveva tenuto quasi tutti nei box martedì, il più veloce è stato Maverick Vinales in 1'38"974, che ha preceduto di due decimi l'altra M1 di Zarco e la Ducati di Lorenzo. Quinto Dovizioso, sesto Rossi e settimo Marquez, tutti dietro a Crutchlow.

A chiudere la top 10 sono stati, nell'ordine, Iannone, Nakagami e Aleix Espargaro con l'Aprilia. Assenti i team Marc VdS, Pramac-Ducati e Angel Nieto-Ducati. La giornata è stata caratterizzata da diverse cadute, tra cui quella di Tito Rabat, che aveva preoccupato non poco viste le fiamme attorno alla sua Desmosedici. Per lui, per fortuna, nessuna seria frattura anche se lo spagnolo si è infortunato al gomito sinistro. A terra anche Pedrosa. La Michelin ha portato anche un tipo di gomma slick non ancora provato in questa stagione. La nuova copertura ha fatto abbassare i tempi di oltre due secondi.