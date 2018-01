MotoGP: la Yamaha rinnova Vinales

24 gennaio 2018

Maverick Vinales e Yamaha ancora insieme. Nel giorno della presentazione della M1 2018, lo spagnolo ha annunciato di aver firmato con la casa giapponese un nuovo contratto fino al 2020. Il numero 25 ha prolungato, con aumento dell'ingaggio, l'accordo in scadenza al termine di questa stagione: "Sono molto contento, mi sento molto bene con il team. La pressione è sempre positiva, non mi preoccupano le aspettative".

Vinales è pronto per i test invernali: "Non vogliamo commettere gli stessi errori dell’anno scorso, gestendo meglio i test. Vogliamo una moto stabile, migliorare soprattutto sotto la pioggia. Sarà difficile dirlo nei primi giri, servirà qualche giorno, vedremo. Mi piacerebbe testare la moto a Phillip Island, se avessi potuto scegliere avrei scelto questo tracciato, mi trovo molto bene qui, ma quest'anno sarà impossibile".



La forma fisica e il morale è quello dei giorni migliori: "Ho cercato di alzare ulteriormente il livello, il mio inverno è stato buono, sono pronto. Ho un ottimo feeling con tutta la squadra, mi sento bene qui, è come una famiglia, sarà un piacere come l'anno scorso raggiungere il massimo livello cercando di conquistare il titolo".