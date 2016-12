MotoGP, la Yamaha isola Rossi e Lorenzo

29 ottobre 2015

A mali estremi, estremi rimedi. In vista della decisiva gara di Valencia, ultima tappa del Mondiale 2015 di MotoGP, la Yamaha ha deciso di non usare mezze misure: dopo i fatti di Sepang la scuderia ha scelto di isolare completamente Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, i due duellanti per la conquista della classifica piloti. Una decisione simile a quella presa dalla McLaren nel 2007, quando Lewis Hamilton e Fernando Alonso erano ai ferri corti per le battaglie dell'anno precedente.



L'obiettivo, secondo la stampa spagnola, sembra essere soprattutto quello di evitare che i tifosi dell'uno o dell'altro entrino in contatto coi piloti, magari destabilizzandoli in vista dell'ultima ed importantissima gara. La Yamaha ha anche deciso di limitare al massimo le domande dei giornalisti, ed interverrà per censurare eventuali quesiti scomodi, soprattutto per quanto riguarda il campione di Tavullia che non vuole essere distratto.



Rossi avrà un box completamente separato da quello di Lorenzo e i due team a disposizione dei piloti non divideranno alcun dato, in modo da evitare che uno 'copi' l'altro e faccia le stesse scelte strategiche. Difficile però che i due non si presentino alla conferenza stampa ufficiale del giovedì: Rossi, essendo ancora il leader del Mondiale, è infatti obbligato da regolamento a prendervi parte. Ma sarà con ogni probabilità l'unico contatto con la stampa.