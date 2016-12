MotoGP, la prima zampata è di Lorenzo

Insomma, dopo un avvio di stagione tutto in salita, Lorenzo prova a risalire la china della classifica mondiale sulla pista di casa. L'ex iridato è stato al comando praticamente dall'inizio, imponendo subito un ritmo molto elevato. E lo dimostrano i distacchi. perché a parte l'Espargaro "grande", che però ha utilizzato la gomma morbida per il suo tempo, tutti gli altri hanno incassato distacchi pesanti. A partire da un Crutchlow ritrovato dopo il podio argentino, al quale sembra aver fatto davvero bene il regalo della Honda, che gli ha consegnato il telaio ufficiale in conformazione Pedrosa, lo stesso che proprio da Jerez ha a disposizione anche Redding (che infatti è buon decimo). Quanto ai grandi protagonisti delle prime gare, Dovizioso ha confermato il suo stato di grazia nonostante qui la Ducati sembri fare più fatica del solito, tanto che delle altre Desmosedici, nella "top ten" c'è solo la Open di Hector Barbera, favorito pure lui dall'uso della soft posteriore. Iannone, invece è 12°, con Petrucci 15° ed Hernandez 18°. Dal canto suo Valentino Rossi ha lavorato come suo solito, senza preoccuparsi troppo del tempo, mentre Marc Marquez si è preoccupato sì, ma solo del mignolo fratturato sabato scorso. Per lui qualche giro per prendere confidenza con la sua nuova situazione fisica e un paio di dritti. La squadra Hrc deve accontentarsi anche della ventesima piazza di Hiro Aoyama, alla terza uscita come sostituto di Pedrosa. Resta sul fondo della classifica l'Aprilia, che piazza Alvaro Bautista al 22° posto a 2"2 da Lorenzo. Chiudono la fila Marco Melandri e Alex de Angelis.