MotoGP, la Ducati annuncia Petrucci

6 giugno 2018

Nemmeno il tempo di somatizzare l'addio di Lorenzo - già previsto - e il passaggio dello spagnolo alla Honda, che la Ducati replica immediatamente ufficializzando Danilo Petrucci. La notizia era ampiamente nell'aria ed era stata anticipata in qualche modo un paio di giorni fa dal ds Paolo Ciabatti. Il ternano ha firmato con la scuderia ufficiale di Borgo Panigale per due stagioni e correrà, quindi, dal 2019 al fianco di Andrea Dovizioso. In Alma Pramac dovrebbe quindi restare Jack Miller - in corsa fino all'ultimo per una moto ufficiale - che farà coppia con Francesco Bagnaia, rookie del 2019.