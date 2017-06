MotoGP, la Clinica Mobile su Rossi: "Qualche dolorino, ma in generale è ok"

2 giugno 2017

"Qualche dolorino c'è, ma nel complesso possiamo dire che sta bene". Queste le parole di Michele Zasa , il medico che da qualche anno ha preso il posto del Dottor Costa alla guida della Clinica Mobile, dopo la prima sessione di prove libere al Mugello, in cui Valentino Rossi ha testato le sue condizioni fisiche. "I dolori principali li accusa nella zona toracica - ha spiegato il Dottor Zasa - ma in generale le sensazioni sono positive".

Vale ha girato lontano dai tempi dei migliori e nei box è sembrato lamentare qualche acciacco: "Dopo il grosso impatto c'era da aspettarselo - ha proseguito Zasa - Per la FP1 ha preso un leggero antidolorifico, niente di forte. Stiamo cercando di andare per step, vedremo nelle prossime sessioni se sarà necessario somministrargli qualcosa in più".