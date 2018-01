MotoGP: la Honda ha scelto Alberto Puig

12 gennaio 2018

La Honda ha scelto Alberto Puig come nuovo team manager. Lo spagnolo sostituisce Livio Suppo che ha lasciato al termine del Mondiale dopo la vittoria di Marc Marquez. L'ex pilota ha commentato: "Sono molto grato a HRC per questo opportunità che mi hanno dato. Sono stato legato a Honda per gli ultimi 25 anni della mia carriera, prima come pilota, poi come team manager nelle classi minori e poi come coach per molti giovani piloti asiatici. Avere la possibilità di essere in questa posizione in uno dei team più di successo della MotoGP è un grande onore per me, posso solo concentrarmi per ripagare Honda facendo il mio meglio e provare ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Sono sicuro che i nostri piloti saranno pronti e lo stesso tutto noi come squadra saremo pronti per lottare ancora per il titolo, con umiltà ma anche con grande determinazione".



Soddisfatto anche il direttore HRC Tetsuhiro Kuwata: "Siamo contenti che Alberto ricopra questo nuovo ruolo come team manager. È stato parte della famiglia HRC per molti anni, prima come pilota e poi come consulente, negli ultimi tempi gestendo l’Asia Talent Cup, dove ha aiutato i nostri piloti più promettenti a crescere in questo sport. Crediamo che le sue qualità e la grande esperienza ai più alti livelli del motociclismo internazionale, insieme con il lungo rapporto che lo lega ad HRC, ci permetteranno di lottare ancora al top in MotoGP. Diamo ad Alberto un caldo ‘benvenuto a bordo’ e un in bocca al lupo per il suo lavoro".