MotoGP Jerez: pole perfetta di Lorenzo. Marquez secondo, Rossi 5°

Per Lorenzo è il punto esclamativo su un weekend iniziato nel migliore dei modi, con l'annuncio del rinnovo contrattuale da parte della Yamaha e con le libere vissute da dominatore assoluto. Perfetto anche l'utilizzo degli pneumatici, con Valentino Rossi invece in difficoltà a scegliere tra la gomma morbida e la dura.



Decisamente positiva invece la seconda posizione di Marquez, soprattutto in considerazione di come era iniziato il suo sabato andaluso: con una prova senza squilli in FP3 e, soprattutto, con una caduta in curva 1 (senza conseguenze) durante la quarta sessione di prove libere. A suo agio invece Iannone, anche rispetto al compagno Dovizioso, che si becca un +0.355 dall'abruzzese.



Ottima qualifica anche per i fratelli Espargarò, con Pol in quarta posizione e con la soddisfazione di essere la seconda Yamaha in griglia davanti a quella di Rossi, e Aleix sesto. Chiudono la Top 10 Yonny Hernandez sulla Ducati Pramac e Bradley Smith. Danilo Petrucci 11°. In casa Aprilia Alvaro Bautista regala un sorriso a Fausto Gresini, con una prova maiuscola in Q1 e il 15° posto strappato in griglia. Non altrettanto fa Marco Melandri, ancora in ultima posizione. Male anche la seconda Honda ufficiale, quella di Hiroshi Aoyama, 16° alle spalle della prima Aprilia.