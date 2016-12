MotoGP Jerez: Jorge Lorenzo primo anche nelle terze libere, Rossi sesto davanti a Marquez

Jorge Lorenzo si conferma anche nelle terze libere di Jerez , piazzando la sua Yamaha davanti a tutti con un crono di 1:38.493 . Alle sue spalle Pol Espargarò e Crutchlow con la prima delle Honda. Quinto Dovizioso (+0.235), sesto Valentino Rossi (+0.274). Solo settimo Marc Marquez , a +0.367 e in Top 10 senza spremersi troppo. Qualche grattacapo per Iannone , che alla fine riesce a entrare nei dieci con l'ottavo tempo (+0.383).

Con le condizioni dell'asfalto migliorate rispetto a venerdì, i vari piloti riescono a provare diverse soluzioni e combinazioni di pneumatici. Nel finale della sessione, infatti, si vede Valentino Rossi montare la gomma più morbida a sua disposizione (ossia quella a mescola media). Lorenzo invece completa qualche giro con la dura sull'anteriore, per poi sostituire anche la posteriore. Dovizioso prova la soft.



Più nascosto Marquez, che dà l'impressione di voler centrare l'accesso nei primi dieci senza forzare troppo: dopo essersi piazzato in testa nella prima metà della sessione, infatti, il campione della Honda non cerca il tempo da urlo nei minuti conclusivi, una volta avuta la certezza di essere in Q2. Qualche brivido invece per Andrea Iannone, a lungo undicesimo prima di ottenere il tempo che gli vale l'ottava piazza soltanto a qualche secondo dalla bandiera a scacchi. Completano la Top 10 Smith e Redding, con Vinales undicesimo e primo dei delusi.



Storce il naso anche Danilo Petrucci, dodicesimo a +0.736 davanti al compagno Yonny Hernandez. In crescita l'Aprilia, con Alvaro Bautista 15° a +1.231. Il compagno di team Marco Melandri è però ultimo, a ben 2.940 da Lorenzo.