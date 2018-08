MotoGP Italia, Viñales centra la pole position

Aveva giocato a nascondino durante le libere, è venuto fuori quando più contava. Maverick Vinales è ancora una volta davanti a tutti. Terza pole del 2017, seconda consecutiva dopo quella di Le Mans. Il pilota catalano fa sul serio anche al Mugello e apre la caccia a una vittoria che gli consentirebbe di allungare ancora in classifica mondiale.



Anche questa domenica, come in Francia, sembra che la sua M1 dovrà però fare i conti con la gemella col numero 46. Valentino Rossi si mette alle spalle la caduta sulla pista da cross e i conseguenti acciacchi, stampando un 1'46''814 che lo mette lì, in prima fila, a meno di tre decimi dal compagno di team. Il Dottore scivola nel corso della FP4, ma si rialza senza conseguenze e centra il tempo buono per una griglia frontale che potrebbe essere fondamentale in vista della gara, visto che l'incertezza, al momento, regna sovrana e saranno in molti a giocarsi il podio.



Tra questi sicuramente Andrea Dovizioso, terzo a una ventina di millesimi da Vale, con una Desmosedici che si conferma in palla sulla pista di casa. Dietro al Dovi, infatti, spunta anche la GP17 numero 51, quella di Michele Pirro, che apre la seconda fila davanti alle due HRC di Dani Pedrosa e Marc Marquez, che ha girato lontano dai migliori per tutto il weekend. Soltanto settimo, invece, Jorge Lorenzo, che rispetto ai due compagni di team italiani sembra sempre un po' più in difficoltà nel comprendere a pieno la sua Ducati.



Peccato per Danilo Petrucci, secondo fino alla fine del turno di qualifiche, ma costretto ad accontentarsi della nona posizione in griglia dopo una penalizzazione dovuta a un'uscita dai limiti consentiti della pista. In terza fila, tra Jorge e lui, ci sarà Alvaro Bautista, mentre partiranno in quarta fila la Honda Marc Vds di Rabat, la Tech 3 di Zarco e l'Aprilia di Espargaro.



Delusione inattesa per Cal Crutchlow e Jonas Folger. Il britannico del team LCR, che era stato il più veloce di tutti nel venerdì di prove libere, partirà 13°, mentre due posizioni più indietro, a chiudere la quinta fila, ci sarà il tedesco della Yamaha Tech 3. Soltanto 16° un delusissimo Andrea Iannone.