MotoGP Italia, Rossi: "Una delle gare più dure degli ultimi tempi"

3 giugno 2018

"Sono davvero contento perché è stata una gara difficilissima. Torno sul podio qui al Mugello, era questo il mio obiettivo". Valentino Rossi ha chiuso terzo al GP d'Italia dopo una lotta serrata per il podio con Iannone, Rins e Petrucci. "Gareggiare con la gomma dura non è stato facile nella gestione, soprattutto sull'anteriore. Nella seconda parte di gara gli altri con la soft hanno cominciato a soffrire e io ho iniziato a spingere".



"Il feeling sul podio qui è veramente speciale - ha continuato Il Dottore -, vale la pena faticare tutto l'anno per essere sul podio qua. E' stata una delle gare più difficili che ricordo, ma la pole è stata cruciale. C'è stato un momento in cui ho sofferto tanto, ma il gruppo che era con me avevano tutti la soft e avevo la speranza di farcela. Iannone mi ha dato del filo da torcere, ma ce l'ho fatta: lla fine ho dato tutto per non vanificare gli sforzi di una settimana e prendermi questo podio stupendo".



Le difficoltà, come detto, erano dovute al grip delle gomme. Rossi le ha spiegate così: "Quando davanti non si ha grip bisogna entrare in curva più piano, ma così facendo rischi di perdere il posteriore. Abbiamo avuto dei problemi di questo tipo per tutta la gara".



Il terzo posto del Mugelloe il secondo in campionato però nascondono solo in parte i limiti della moto: "Con la Yamaha abbiamo ancora gli stessi problemi. Siamo veloci e abbiamo fatto uno step in tal senso, ma soffriamo troppo in gara. Andiamo molto bene sul giro secco in situazioni di tanto grip, mentre gli altri hanno sviluppato un gran passo gara. Se le gare durassero 4-5 giri - ha scherzato - potremmo vincerle tutte. Ora abbiamo bisogno degli aiuti dalla casa giapponese. Sono secondo in campionato e sono contento, pensavo di fare più fatica. Non abbiamo problemi facili da superare durante la stagione. Se saremo più competitivi da Brno o l'Austria, torneremo a competere per la vittoria".