MotoGP Italia, Rossi: "Ho sofferto parecchio"

2 giugno 2017

Valentino Rossi parla delle sue condizioni fisiche al termine dei primi due turni di prove libere al Mugello: "Queste prime sessioni sono state importanti per avere un'idea di quali fossero le mie condizioni - ha spiegato - In mattinata ho sofferto parecchio, avevo molto dolore nella parte destra del corpo, specialmente in accelerazione. Poi nel pomeriggio è andata meglio. Non sono ancora al 100%, ma sento che sto migliorando".