MotoGP Italia, Rossi: "Ero in difficoltà fisicamente"

4 giugno 2017

Valentino Rossi prova ad analizzare il quarto posto ottenuto nel Gran Premio d'Italia, arrivato al termine di una settimana non facile per lui dopo l'incidente sulla pista da motocross di Cavallara: "Ero fisicamente in difficoltà, facevo davvero fatica. Oggi però volevo arrivare in fondo, non come a Le Mans", ha detto il Dottore ricordando la clamorosa caduta all'ultimo giro rimediata nel Gran Premio di Francia.

"Mi è dispiaciuto di non essere salito sul podio - ha proseguito - Però sono molto contento per Petrucci. È un mio amico, mi sta simpatico e ha fatto una gara incredibile. Se lo è meritato, è stato bravo. Mi sarebbe piaciuto di più se avesse fregato qualcun altro ovviamente, ma è andata così. Mi dispiace per me, ma per l'Italia è stato un grande giorno. Magari la festa sarebbe stata completa se ci fossi stato anche io sul podio..."



Sulle sue condizioni fisiche, Valentino è chiaro: "Se penso che soltanto giovedì scorso non dovevo correre, posso considerarla una buona gara. Ad otto giri dalla fine non ne avevo più e quando non sei al 100% guidare la moto diventa più difficile". Poi, una riflessione sulla prossima gara, che si terrà già settimana prossima a Barcellona: "Sarebbe stato meglio se avessi avuto un'altra settimana di riposo in più, ma proverò a migliorare. Impossibile dire adesso se le modifiche fatte sulla pista di Barcellona mi favoriranno perché il grip lì è molto basso visto che di asfalto ce n'è veramente poco e quest'anno a Jerez in condizioni simili abbiamo sofferto. Mi piace la pista del Montmelò, forse con il nuovo assetto che avremo potremo cogliere un buon risultato. Il mondiale? Corro per fare delle belle gare e salire sul podio e poi vediamo".