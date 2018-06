MotoGP Italia, prima gioia per Lorenzo con la Ducati

Jorge, alla fine, ce l'ha fatta. Dopo un anno e mezzo di sofferenze, dubbi e polemiche, il campione maiorchino ha portato la sua Ducati sul gradino più alto del podio e lo ha fatto per giunta nel Gran Premio di casa, quello più atteso a Borgo Panigale. Indipendentemente da quello che sarà il suo futuro, un risultato fondamentale per lui. Lorenzo ha dominato: si è messo a martellare fin dal semaforo verde e, al contrario di altre gare, non ha mai abbassatto il ritmo, costringendo tutti i rivali ad osservarlo da lontano, Andrea Dovizioso per primo.



Il Dovi ha provato a riavvicinarsi, ma la sua Desmosedici, questa volta, ne aveva semplicemente meno di quella del compagno e alla fine ha anche rischiato di farsi beffare da un Valentino Rossi un po' altalenante ma comunque competitivo come già dimostrato due settimane fa a Le Mans e sabato in qualifica. Il Dottore ha dovuto fare a sportellate prima con Danilo Petrucci (alla fine 7° dopo un incredibile crollo nei giri conclusivi) e poi con Andrea Iannone, in gran forma per tutto il weekend ma solamente 4° alla bandiera a scacchi.



L'altra faccia della medaglia, in casa Yamaha, è quella di Maverick Vinales: partito malissimo nonostante la prima fila conquistata in qualifica e mai apparso in grado di lottare con i migliori, il catalano ha tagliato il traguardo in ottava posizione, dietro anche all'altra Suzuki di Rins e alla Honda LCR di Crutchlow.



L'alta grande notizia della domenica pomeriggio sul circuito toscana è il clamoroso "zero" di Marc Marquez: il leader mondiale aveva annunciato una gara "tranquilla", senza prendersi eccessivi rischi partendo dalla sesta casella. Invece la foga ha prevalso e la scivolata nella ghiaia gli è di fatto costata la gara. La classifica continua a sorridergli, anche perché il secondo e il terzo (in questo momento Rossi e Vinales) non hanno nemmeno mai vinto una gara in stagione. Le ombre del Dovi e della Ducati, ora a -29, cominciano però ad avvicinarsi.