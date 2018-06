MotoGP Italia, Marquez alza la voce nelle Libere 3

Marc sembra così confermare che la sua Honda, in questa stagione, non teme nessuna pista e mette una seria ipoteca sulla pole position. Il tempo con cui ha chiuso la FP3, per altro nuovo record della pista, lo candida a favorito numero uno in vista delle qualifiche del pomeriggio, anche se sul passo gara è apparso meno dominante di altri weekend.

Decisamente più in crisi, almeno sul giro secco, è apparso il compagno di team Maverick Vinales, che dovrà partire dalla Q1 (insieme a un altro big come Pedrosa) dopo aver chiuso all'11° posto nel combinato senza migliorare i tempi del venerdì.



Davanti al catalano della Yamaha, per soli 36 millesimi, è riuscito a infilarsi Andrea Dovizioso, che dopo una prima giornata complicata ha quanto meno avuto il merito di rimettere la sua Ducati tra i migliori dieci, anche se da lui, trionfatore qui un anno fa, ci si aspetta un passo in avanti importante in vista delle qualifiche e della gara. A fargli compagnia in top 10 anche le altre Desmosedici GP18 di Lorenzo (4° a + 0''343 da Marquez) e Petrucci (6° a + 0''507).



Da sottolineare anche la splendida performance del campione del mondo Moto2 Franco Morbidelli, che con l'8° tempo finale (+ 0''548) porta per la prima volta in stagione la sua Honda Marc Vds al Q2. A parte lo sfortunato Pirro, tutti e cinque i piloti italiani hanno così la certezza di partire nelle prime 4 file.

Alle sue spalle, nel combinato, si conferma, che però non è riuscito ad abbassare il tempo fatto registrare venerdì pomeriggio in FP2. È apparso invece in grande spolvero, che si è migliorato di oltre sei decimi. Al Dottore (a dispetto dei 7 trionfi davanti al pubblico di casa) la vittoria al Mugello manca addirittura dal 2008, ma i progressi messi in mostra dalla sua M1 possono fare ben sperare i tantissimi fan che come sempre stanno riempiendo le tribune in questo fine settimana.