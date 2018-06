MotoGP Italia, Iannone: "Sensazioni buonissime, sono felice"

1 giugno 2018

Andrea Iannone è soddisfatto del suo venerdì di libere al Mugello, dove ha dominato sia la prima sia la seconda sessione: "Sono molto veloce e molto contento. La squadra ha lavorato bene e la moto funziona, ho un ottimo feeling e sono davvero felice di aver chiuso questa giornata in testa. Le sensazioni sono buonissime, ma non sarà facile continuare così. Io ce la metterò tutta. Bisogna curare tutti i dettagli, sia per le qualifiche sia per la gara. Dobbiamo fare una qualifica bellissima. Pirro? Ho un ottimo rapporto con lui, abbiamo lavorato tanto insieme in passato...l'ho visto prendere una bella botta, spero stia bene".

È apparso invece piuttosto preoccupato Andrea Dovizioso: "Abbiamo montato una gomma che semplicemente non funzionava e dopo la rottura della moto non potevo usarne un'altra altrimenti non ne avrei avute più per sabato. Dobbiamo capire se si può lavorare con la gomma della moto che ha preso fuoco, altrimenti è un problema".



Più sereno Valentino Rossi: "Sono abbastanza veloce e anche con la moto mi trovo bene. Siamo in tanti con lo stesso passo però, c'è da lavorare anche perché la gomma posteriore continua a spinnare parecchio. Io sto notando una crescita dalla mattina al pomeriggio, qui come a Le Mans, e questo è importante in ottica gara".