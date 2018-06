MotoGP Italia, Iannone domina anche le Libere 2

Una sessione particolarmente convulsa, sospesa a lungo prima per il terribile incidente di Michele Pirro e poi per il guasto alla Desmosedici di Dovizioso, fermatasi in fiamme a bordo pista dopo aver riversato olio sull'asfalto. In mezzo, anche una brutta scivolata di Marc Marquez, fortunatamente senza conseguenze. Il grosso spavento per il pilota pugliese e le tante interruzioni hanno dunque condizionato un po' tutti, con i tempi che hanno cominciato ad abbassarsi solo negli ultimissimi minuti della sessione.



Iannone si è comunque confermato in gran forma, nonostante il fresco annuncio d'addio alla Suzuki. Lui, che detiene il record della pista dalle qualifiche del 2015, ha rifilato quasi quattro decimi a un Vinales in crescita e quasi cinque al solito Marquez, che non si è fatto spaventare dalla caduta e ha ribadito lo stato di grazia suo e della sua Honda, su qualunque tracciato.



Tra i migliori dieci è tornato di forza anche Johann Zarco, che ha chiuso al 4° posto (+ 0''630 con la Yamaha Tech 3) davanti alla conferma Jack Miller (+ 0''668 con la prima delle Ducati) e a Cal Crutchlow (+ 0''698 con la sua Honda LCR). È sembrato invece un po' più in difficoltà rispetto al comapgno di team Valentino Rossi, che ha centrato la top 10 ma si è dovuto accontentare del 7° crono, più veloce di appena 52 millesimi rispetto al suo "pupillo" Franco Morbidelli. L'italo-brasiliano è stato ancora super nel portare la sua Honda Marc Vds tra i migliori 10 e può sognare un accesso diretto al Q2 per sabato.



Qualche grattacapo in più rispetto alle Libere 1 per le Desmosedici GP18: Petrucci e Lorenzo hanno chiuso con il 9° e 10° tempo, mentre uno sfortunato Dovizioso (12° in FP2 e 13° nel combinato) dovrà puntare tutto sulla FP3 per tentare di conquistarsi la Q2. Fuori dai migliori 10 anche Dani Pedrosa (14° tempo finale per lui).