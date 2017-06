MotoGP Italia, Dovizioso padrone delle Libere 1

2 giugno 2017

Andrea Dovizioso è il pilota più veloce al termine della prima sessione di prove libere al Mugello. Il pilota Ducati chiude in 1'47''394, mettendosi alle spalle il collaudatore del suo team Michele Pirro , wild card in questo GP d'Italia. Terzo e quarto tempo per le Yamaha di Vinales e Zarco, seguiti a ruota da altre tre Ducati : Barbera, Lorenzo e Petrucci. Soltanto 15° Rossi , alle prese con i postumi dell'incidente sulla pista di motocross.

La Ducati prova subito a fare la voce grossa nel Gran Premio di casa. Dovizioso gira di gran lunga più veloce di tutti nella FP1, stampando un 1'47''394 con la doppia gomma soft, tempo già abbondantemente sotto il record in gara fatto registrare da Marquez nel 2013. Dietro al forlivese (+ 0''201) c'è un'altra Desmosedici GP17, ma non è quella di Jorge Lorenzo, bensì quella col numero 51 di Michele Pirro, collaudatore del team ufficiale che domenica correrà come wild card.



Subito alle spalle dei due italiani c'è la Yamaha di Maverick Vinales (+ 0''275) e quella del team Tech III di Johann Zarco (+ 0''280), seguiti da Barbera (+ 0''314), Lorenzo (+ 0''358, alle prese con qualche piccolo problema elettrico) e Petrucci (+ 0''568), che portano cinque Ducati nelle prime sette posizioni.



Chiudono la top 10 Marquez e Crutchlow, con Pedrosa soltanto tredicesimo: le Honda preferiscono preservare un set di gomme e non lanciare l'attacco al tempo nel finale, conservando pneumatici per la FP2 del pomeriggio.



Undicesimo tempo per Andrea Iannone, mentre è lontanissimo dai migliori Valentino Rossi. Il Dottore (quindicesimo a + 1''119) è sembrato in grado di guidare, ma ha anche accusato qualche dolore nella zona destra del torace, residuo del brutto incidente sulla pista di motocross di Cavallara in cui è rimasto coinvolto all'inizio della settimana. La seconda sessione di libere sarà decisiva per lui per valutare le condizioni fisiche e decidere il da farsi in vista di qualifiche e gara.