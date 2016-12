MotoGP, Indianapolis: Marquez si prende la pole, Valentino Rossi solo 8°

Una pole position quasi annunciata, quella di Marquez, nonostante il rischio di pioggia nella decisiva Q2: il catalano storicamente si trova perfettamente a suo agio sul tracciato di Indianapolis. Le statistiche non mentono: è dal 2011 che non vince qui, ossia dai tempi della Classe 125. E di fatto lo stesso vale per la Honda HRC, che si è aggiudicata ognuna delle gare corse a Indy addirittura dal 2010.



Anche per questo motivo può sorridere Lorenzo, che dopo aver faticato per buona parte delle qualifiche si prende in extremis la prima fila con gomma morbida al posteriore e non con la extrahard. Ancora a disagio invece Rossi, che al mattino sembrava aver recuperato parte del suo gap con le Honda. Ma rodare l'anteriore e poi tornare ai box per un cambio gomme non basta al 'Dottore' per andare oltre l'ottava piazza. Incredibile e da applausi il guizzo di Danilo Petrucci, 5° con la Ducati Pramac a regalare un bel sorriso a Borgo Panigale. Quello che invece manca ad Andrea Dovizioso, che dopo aver mancato la Q2 vive anche una qualifica disastrosa, con il 10° tempo finale, mentre il compagno Iannone è 7°.



Nelle prime file occhio anche a un grande Crutchlow, 4° con la Honda LCR, e a Smith, 6° con la Yamaha Tech 3. In gara potranno rappresentare le mine vaganti. Buona anche la qualifica delle due Aprilia: Bradl e Bautista si prendono la sesta fila e, rispettivamente, il 17° e il 18° posto.