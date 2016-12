MotoGP, Indianapolis: Marquez mattatore della FP3

8 agosto 2015

Comincia quindi nel migliore dei modi il sabato a stelle e strisce del campione del mondo, che con Indianapolis ha un feeling particolare: qui vince ininterrottamente dal 2011. Di fatto il suo ultimo flop risale ai tempi della Classe 125.



Il suo crono rappresenta un segnale importante per i rivali della Yamaha, chiamati a dare qualcosa in più per contrastare il catalano in quello che appare come un suo feudo personale. Messaggio recepito da Lorenzo, che una volta ottenuta la certezza di entrare in Q2 si concede il lusso di risparmiare un treno di gomme nuove per l'assalto alla pole. Ancora in ritardo invece Valentino Rossi, che appare però più a suo agio con la M1 rispetto a un venerdì decisamente complicato. Attenzione anche alle Yamaha Tech 3 (oltre a Smith secondo c'è anche Pol Espargaro 8°) e alle Suzuki (7° Aleix Espargaro, 10° Vinales), clienti ostici per una Ducati con molto lavoro da fare. Soprattutto per Dovizioso, relegato in Q1 dopo non essere riuscito a migliorare il 1:33.155 del venerdì. Solo 1:33.293 per lui e tanti dubbi in vista delle qualifiche.