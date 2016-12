MotoGP, Indianapolis: Marquez beffa Lorenzo, Rossi 3°

Una gara spettacolare dal primo e l'ultimo metro, i cui protagonisti sono i due piloti Honda ( 700 vittorie nel Motomondiale ) e i due Yamaha e non il meteo, come le prime gare della giornata avevano fatto supporre. E così Lorenzo sin dal via prova a guastare la festa a Marquez , che a Indianapolis chiude al primo posto dal 2011, e lo brucia alla prima curva. Il campione del mondo però non ci sta e non lo lascia scappare per tutta la gara, per poi riconquistare la vetta della corsa a due giri dal termine. Spettacolo in testa alla gara, ma anche dietro non si scherza: Rossi conferma le buone indicazioni del warm up partendo dall'ottava piazzola e presentandosi al quarto posto dopo poche curve. Da quel momento in poi è battaglia senza esclusione di colpi con la Honda di Dani Pedrosa per il podio. La moto del catalano ne ha di più in velocità, ma il Dottore riesce a tenere il suo ritmo. A dieci giri dalla fine si prende il terzo posto, quattro tornate dopo non riesce a contenere il ritorno di Pedrosa, che in rettilineo lo passa. Ma poche curve dopo è di nuovo davanti, sfruttando un lungo dell'avversario. E negli ultimi due passaggi lotta come un leone e mantiene la piazza. Umori contrastanti in casa Ducati: Andrea Iannone dopo una corsa solida è quinto, ma perde la terza posizione nella classifica generale a vantaggio di Marquez. Andrea Dovizioso invece è nono sotto la bandiera a scacchi, ma dopo essersi trovato ultimo al primo giro. Il Team Pramac applaude a Petrucci , 10°, ed Hernandez 12° e porta a casa 10 preziosi punticini per il suo Mondiale.

LA GARA GIRO PER GIRO

27 - Vince Marquez, davanti a Lorenzo, Rossi terzo davanti a Pedrosa. Che corsa qui a Indianapolis!

25 - Pedrosa supera di nuovo Rossi, che lo reinfila subito dopo

24 - Marquez passa Lorenzo in staccata! Che manovra incredibile per il catalano!

23 - 1:32. 6 per Lorenzo. Giro record

22 - Pedrosa lungo, Rossi lo infila e torna terzo! Che battaglia!

22 - Pedrosa risupera Rossi e torna terzo. Che accelerazione per la Honda sul rettilineo principale!

21 - Pedrosa riattacca Rossi, che però gli chiude la strada e resta terzo

20 - Lorenzo in testa con Marquez alla sua caccia, Rossi davanti a Pedrosa che prova a non farlo scappare. Poi Iannone, Smith, Crutchlow, Pol Espargaro e Dovizioso che ha superato Petrucci

18 - Esposta la bandiera bianca con croce di Sant'Andrea: la pista inizia a bagnarsi in maniera leggermente più consistente

18 - Marquez prova a rompere gli indugi su Lorenzo, ma il maiorchino continua la sua corsa senza sbavature

17 - Rossi infila Pedrosa: è terzo!

16 - Intanto sembra cominciare un leggera pioggerella a Indianapolis

15 - Marquez intanto resta a -0.228 da Lorenzo, sempre in testa

15 - Rossi affianca Pedrosa, ma la Honda in accelerazione ne ha di più

14 - Parte l'attacco di Valentino ai danni di Pedrosa, in evidente difficoltà

14 - Abbiamo superato metà gara: Lorenzo primo davanti a Marquez, Pedrosa, Rossi, Iannone, Smith, Pol Espargarò, Crutchlow, Petrucci, Dovizioso

13 - Ormai Rossi è a soli tre decimi da Pedrosa

12 - Posizione in questo momento stabilizzate, ma sta per scoppiare l'inferno: Marquez è negli scarichi di Lorenzo, Rossi recupera in un giro ancora 0-393 a Pedrosa

11 - Marquez si incolla di nuovo alle spalle di Lorenzo, che però non ha lasciato lo spazio ad alcuna sbavatura fin qui

10 - Rossi a -0.851 da Pedrosa

10 - La situazione: Lorenzo, Marquez, Pedrosa, Rossi, Iannone, Smith, Crutchlow, Pol Espargaro, Petrucci e Dovizioso che è salito al 10° posto

9 - Lorenzo e Pedrosa continuano a lottare sul filo dei decimi. Rossi si riporta a un secondo da Pedrosa. Dovizioso 11°

8 - Ritiro per Jack Miller

7 - Altri 164 millesimi recuperati da Valentino su Pedrosa. Intanto bel duello Crutchlow-Petrucci per l'ottava posizione

6 - Rossi a un secondo e otto decimi da Pedrosa, che sta perdendo contatto dai due capoclassifica. Intanto Dovizioso è 13°

5 - Tempone di Lorenzo, che prova a scappare da Marquez, che però è sempre a +0.343

4 - Il più veloce in pista al momento è Pedrosa, mentre Rossi attende in quarta posizione

4 - La situazione: Lorenzo primo davanti a Marquez, Pedrosa, Rossi, Iannone, Smith, Pol Espargarò, Petrucci, Redding e Crutchlow. Dovizioso 15°

3 - 1:32.707 per Lorenzo, subito velocissimo

2 - Rossi passa Iannone ed è già quarto, a un secondo e mezzo dai primi

1 - Valentino Rossi è quinto alle spalle di Iannone, intanto Marquez prova a non far scappare Lorenzo

1 - Via! Loernzo brucia Marquez. Terzo Pedrosa. Dovizioso ultimo



- Partito il giro di ricognizione

- Pista sgomberata. Nei box sono pronte le seconde moto nel caso in cui dovesse tornare la pioggia. Ma intanto la pista è completamente asciutta

- Piloti sulla griglia. In questo momento viene eseguito l'inno degli Stati Uniti

- Stessa scelta di pneumatici per i due della Honda: rossa sia sull'anteriore che sul posteriore

- Valentino Rossi, dopo le difficoltà in qualifica, ha mostrato nel Warm Up un passo decisamente consistente. Ma partirà dalla ottava posizione in griglia

- La pioggia arrivata nel mattino e sparita nel corso del pomeriggio ha sparigliato le carte sul mitologico catino di Indianapolis: le incognite sono moltissime. A parte una: Marquez vuole vincere sulla pista dove trionfa sin dal 2011

- Tutto pronto a Indianapolis, sta per iniziare la decima prova del campionato di MotoGP