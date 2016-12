MotoGP, Indianapolis: Lorenzo beffa Marquez nelle seconde libere

7 agosto 2015

Un super Jorge Lorenzo strappa il miglior tempo (1'32"860) nelle seconde prove libere del Gran Premio di Indianapolis di MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha all'ultimo giro riesce a mettersi dietro il campione del Mondo in carica Marc Marquez , staccandolo di appena 3 millesimi. Terzo crono, invece, per la Ducati di Andrea Dovizioso a quasi 3 decimi da Lorenzo. In difficoltà Valentino Rossi , soltanto decimo a +0"672 dal compagno di team.

Il Dottore continua a non trovare il giusto feeling con la moto faticando soprattutto nel secondo settore, quello più tecnico e ricco di cambi di direzione. L'attuale leader del Mondiale riesce comunque a centrare il decimo posto che permetterebbe l'accesso diretto alla Q2 nella qualifica di sabato. Alle spalle di Dovizioso si piazza l'altra Ducati, quella di Andrea Iannone, staccato di 306 millesimi da Lorenzo. Seguono Crutchlow (quinto a +0"326) e Pol Espargaro (sesto a +0"502), protagonista in negativo di una brutta caduta senza conseguenze nel finale. Non il miglior modo per festeggiare il rinnovo con la Yamaha Tech 3 fino al 2016.