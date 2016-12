MotoGP in Texas, Rossi: "Prima fila fondamentale"

9 aprile 2016

"Rimanere con loro sarà dura - continua Rossi - ma noi proveremo a mettere il muso davanti. Molto importante sarà la scelta delle gomme perché abbiamo due possibilità sia davanti che dietro, vedremo le condizioni della pista domani".



Marquez in Texas non ha rivali, ma lo spagnolo non si sente al sicuro: "Anche se non sembra perché siamo in testa, facciamo ancora fatica in accelerazione. Per domani bisogna scegliere bene la gomma davanti. Io penso che le due Yamaha saranno là con me a lottare, soprattutto Jorge va forte".



Grande qualifica per Lorenzo, che per poco non riesce a spodestare il connazionale: "Ho fatto un giro molto buono, per poco non battevo Marquez che sembrava inarrivabile. La gara sarà lunga, servono concentrazione, passo e forma fisica per arrivare al podio e forse lottare con Marc. A fare la differenza saranno le gomme che sono un'incognita e come sempre il pilota".



Le Ducati invece hanno fatto un passo indietro rispetto alle libere: "Turno molto strano a causa della pioggia - racconta Iannone - nelle libere 4 ho sofferto tantissimo e non riuscivo più ad andare. In qualifica non sono stato efficace, non ho trovato il ritmo giusto". Stesso discorso per Dovizioso: "Come passo gara siamo messi meglio rispetto a quello che abbiamo fatto in qualifica. Siamo però un po' lontano dai primi".