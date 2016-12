MotoGp, in Spagna: "Lorenzo ha scelto la Ducati"

6 aprile 2016

Secondo Marca, Lorenzo si è convinto a provare una nuova avventura e ha dato mandato al suo agente Albert Valera (che non era in Argentina per la gara proprio per questo motivo) di arrivare a un accordo con Borgo Panigale. Si tratterebbe di un triennale da 12 milioni di euro al'anno. In Yamaha non si sono scomposti, individuando già il sostituto: è Maverick Vinales, amico personale del Dottore, e autore di un grande inizio stagione.

Ora la palla passa a Ducati che, per accogliere Lorenzo, deve decidere a chi rinunciare tra Dovizioso e Iannone. In questo momento è proprio il pilota di Vasto a rischiare di più dopo la carambola dell'Argentina ma una decisione in tal senso non è stata ancora presa.