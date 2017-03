MotoGP: il giovane Maverick talento cristallino, ma Rossi è infinito

Il giovane Maverick ha vinto. Era scontato, ma il percorso verso il podio alto è stato meno semplice del previsto. Abbiamo osservato una gara fuori media, con ragazzi che hanno buttato via l'occasione della vita, vedi Zarco, o bruciato il momento utile per il rilancio, come Iannone. Davanti,alla fine, sono rimasti in tre. Lassù è arrivato il talento più fresco. Ma Dovizioso e Rossi hanno regalato numeri buoni per tenere alta la tensione fino agli sgoccioli.



La Ducati tutta tricolore ha mollato solo negli ultimi chilometri, reggendo alla grande il corpo a corpo con Viñales. Rossi aveva compreso una manciata di secondi prima di aver spremuto l'impossibile da se stesso e dalla moto. Partito dalla piazza dieci, Valentino ha messo assieme una prestazione spaventosa, sufficiente a chiarire il concetto a quella parte della critica che lo considera ormai alla frutta. A 38 anni, con un carico di dubbi trasportati sulla griglia di partenza, Rossi si ritrova ancora a guardare il mondo dall'alto.



Il gradino sarà anche il meno nobile, ma i colleghi che di recente gli hanno complicato la vita hanno fatto decisamente di peggio, anonimi, confusi e infelici.