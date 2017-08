MotoGP, il freddo "congela" i tempi nelle libere 3 di Silverstone

Insomma, una sessione nel complesso inutile in vista delle qualifiche, in cui tutti hanno lavorato nel caso domenica si dovessere ripresentarsi condizioni simili. Un bel guaio per Pedrosa, Petrucci, Iannone e Folger che dovranno giocarsi con il coltello tra i denti i due posti disponibili per l'accesso alla Q2. Alla fine il solo Zarco tra i "top 10" è riuscito a limare un decimo al suo crono, pur rimanendo settimo. Come lui, anche Folger e Smith sono stati più rapidi di loro stessi rispetto alle FP2, pur rimanendo fuori dai primi dieci.



Prendendo in considerazione solo la sessione del sabato mattina, quindi, Zarco ha preceduto Vinales, Folger, Dovizioso e Petrucci, con Crutchlow sesto, Marquez settimo, Pedrosa nono, Rossi undicesimo e Lorenzo tredicesimo. Nessun crono per Aleix Espargaro. Marquez ne ha approfittato per provare la nuova formula di ripartenza in caso di "flag to flag" visto che ieri aveva a disposizione una sola moto dopo le due cadute nel turno conclusivo. Stesso discorso per Lorenzo, che era rimasto senza benzina.