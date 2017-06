MotoGP, il ds della Ducati: "Non pensare al Mondiale sarebbe un errore"

12 giugno 2017

Sta di fatto che la Ducati è tornata in corsa per il titolo della MotoGP dopo un avvio complicato. “Come abbiamo detto tutti rimaniamo con i piedi per terra, non ci nascondiamo perché a sette punti da Vinales e senza l’incidente in cui Espargaro in Argentina ha buttato a terra Dovizioso, saremmo in testa. Non pensare al Mondiale sarebbe un errore. Poi sappiamo anche che la nostra moto ha ancora dei difetti e ci stiamo lavorando, ma credo che siamo riusciti a migliorare decisamente nelle ultime gare e credo anche che il quarto posto di Jorge Lorenzo di ieri in rimonta sia la dimostrazione che in certe condizioni la nostra moto è estremamente competitiva. Noi vogliamo che lo sia e quindi stiamo lavorando per questo”, ha aggiunto.



Gli avversari da battere saranno due: "Viñales e Marquez soprattutto, con tutto il rispetto per Pedrosa e Valentino Rossi". Dovizioso può farcela? “Dovizioso ha fatto un grande lavoro questo inverno, non solo di preparazione fisica ma anche di preparazione psicologica, credo che la vittoria a Sepang sette anni dopo quella di Donington gli abbia fatto acquisire una maggiore consapevolezza dei suoi mezzi. Prima si diceva che il primo a non credere tanto nelle sue doti, nel suo talento era proprio lui, adesso Andrea ci crede, questi due ultimi risultati, Mugello e Barcellona, gli hanno confermato che è un pilota che può combattere alla pari con Marquez, con Rossi, con Pedrosa, con Vinales e con gli altri”.