MotoGP, Iannone torna in pista a Sepang

25 ottobre 2016

Sepang rivedrà in pista Andrea Iannone , ma non Daniel Pedrosa . L'abruzzese sarà di nuovo in sella alla sua Ducati, lasciata dopo la caduta in prova a Misano, che l'ha costretto a rinunciare anche alle gare di Aragon, Motegi e Phillip Island. Niente da fare, invece, per lo spagnolo della Honda, che dopo il volo in Giappone, dovrebbe tornare in pista a Valencia, per l'ultimo round della stagione della MotoGP.

“Sono molto contento di tornare finalmente in pista, e spero che sia un weekend positivo per noi, anche se sono consapevole che non sarà facile per me perché la mia schiena non è ancora del tutto a posto. Ho comunque deciso di rientrare in gara qui a Sepang, anche perché faccio molta fatica stare a casa a guardare i GP in TV e avevo tantissima voglia di tornare: per la Ducati, per me stesso e per tutti i miei fans che mi supportano sempre. Spero di riuscire ad essere subito veloce e competitivo, anche se dovrò sicuramente capire la mia condizione, le mie possibilità e la mia velocità. Incrociamo le dita e torniamo in pista con l’obiettivo di ottenere dei risultati positivi", ha detto Iannone.



La Honda, dal canto suo, ha annunciato che il sostituto di Pedrosa sarà il collaudatore Hiro Aoyama, che aveva già preso il suo posto a Motegi. Non, come previsto, Nicky Hayden, impegnato in Qatar con la Superbike.