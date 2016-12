MotoGP, Iannone: "Spiace per Vale, assurdo non ci sia stato un sorpasso"

10 novembre 2015

A due giorni dalla chiusura del Mondiale di MotoGP, anche Andrea Iannone ha voluto dire la sua sulla triste conclusione arrivata con la gara di Valencia, dopo un mese di aspre polemiche e scontri verbali: " La situazione del nostro sport oggi è imbarazzante - le sue parole al settimanale Chi -. Ho visto e rivisto la gara di Valencia e la cosa che trovo assurda, lo dico da pilota, è che pur correndo ad un ritmo elevato non ci sia stato alcun sorpasso: succede in F1, non in MotoGP".

Iannone si produce in uno sfogo di solidarietà nei confronti di Valentino Rossi: "Mi spiace che Valentino Rossi non abbia portato a casa il campionato. Ha corso in maniera incredibile. Meritava, era suo. C'è un enorme dispiacere a prescindere. Il nostro sport non è mai stato al centro di polemiche di questo tipo. E ora lo hanno trascinato in un vortice". Il pilota della Ducati, però, non vuol credere a qualcosa di progettato a tavolino: "Complotto? Non voglio nemmeno immaginarlo, sarebbe un dispiacere per tutti".

Le dichiarazioni del neo campione del mondo Lorenzo al termine della gara di Valencia lasciano però il segno: "Quando ho sentito le parole di Jorge, che ha dichiarato: 'I miei colleghi spagnoli hanno aiutato uno spagnolo' sono rimasto scioccato - spiega Iannone -. Non ci volevo credere. Questo è uno sport individuale, sia chiaro. Il paddock non è un luogo di amici, di abbracci o di sorrisi. Io, come Valentino, ho sempre evitato le feste del dopo gara. Può succedere che se ti vedono con una bibita in mano, dicono poi che ci hai messo del rum e il giorno dopo sei l'alcolizzato della pista. Questa è la fratellanza della MotoGP. È ora di raccontare le cose come stanno".