MotoGP, Iannone si schiera: foto con Rossi su Facebook

27 ottobre 2015

Più passano le ore e più diventa nutrito il partito dei sostenitori di Valentino Rossi. Il fattaccio di Sepang sembrava aver compattato i piloti del paddock contro l'azione del Dottore, reo di aver colpito con un calcetto Marc Marquez portandolo alla caduta nel GP della Malesia: la realtà è ben diversa, perché il comportamento del campione del mondo in carica non pare essere piaciuto ad Andrea Iannone.



L'italiano della Ducati ha cambiato l'immagine di copertina del suo profilo Facebook, inserendo una sua immagine festante con il pesarese. Iannone, senza volerci vedere dietro chissà cosa, dimostra però quantomeno il suo sostegno morale a Rossi in un momento difficile. E se i rapporti con gli spagnoli si sono completamente logorati, ecco che almeno da un connazionale arriva quel supporto psicologico che in pochi si aspettavano.



Chiaro, però, che un post del genere non possa non esaltare i tanti tifosi di Valentino, che sperano ancora in una rimonta dall'ultima posizione a Valencia per tenere dietro in classifica generale il rivale Jorge Lorenzo. Tanti i messaggi pervenuti al talento di Vasto. C'è chi chiede un'alleanza tutta italiana, magari comprendente anche Andrea Dovizioso (che però con Rossi non ha mai avuto rapporti eccellenti), e chi addirittura arriva a sperare che Iannone si 'sacrifichi' per la causa cercando magari di far fuori Lorenzo. Ipotesi ovviamente da scartare, perché antisportiva e non nello stile del pilota abruzzese. Ma di certo uno Iannone che tiene dietro lo spagnolo sarebbe una gran cosa per Valentino. Piccolo problema: Lorenzo a Valencia è da sempre velocissimo, sarà dura dargli paga...