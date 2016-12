MotoGP, Iannone rinuncia alla gara di Aragon: "Non posso rischiare"

23 settembre 2016

"Mi dispiace tanto di dover saltare anche questa gara, è una decisione molto sofferta, ma devo guardare alla realtà delle cose e non posso prendermi altri rischi. È un peccato perché nelle Libere1 siamo andati davvero bene, ma mi si blocca il collo e ho male e con l'antidolrifico perdo sensibilità e sulla moto a 300 orari non puoi permetterti di non essere pienamente cosciente. Non posso rischiare di cadere ancora perché non ho sensibilità. Adesso voglio recuperare al meglio per essere in Giappone al meglio delle mie condizioni. È un peccato, non è una decisione facile, mi spiace tanto", ha spiegato.