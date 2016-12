MotoGP, Iannone può correre ad Aragon

22 settembre 2016

Andrea Iannone correrà la tappa di Aragon della MotoGP, o almeno ci proverà. Il pilota della Ducati , reduce dalla caduta nelle libere di Misano che gli aveva procurato una piccola lesione a una vertebra della schiena, ha infatti ottenuto l'idoneità fisica da parte dei medici del Motomondiale, che lo hanno visitato alla vigilia della prima giornata di prove. Adesso bisognerà vedere come reagirà il suo fisico al ritorno in sella.

"Il problema è il dolore - ha confermato Iannone - . Quando comprimo la colonna, ad esempio sollevando qualcosa, ora sento molto male. Bisognerà capire quanto sforzo avrò bisogno di fare e quanto stresserò il punto interessato. Se lo sforzo è troppo abbiamo capito che non posso correre perché il dolore è eccessivo. E se c'è dolore significa che qualcosa non va. Devo avere pazienza e recuperare al 100%. Con la schiena non si scherza".