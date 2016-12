MotoGP, Iannone prende l'auto a martellate

31 agosto 2016

A mali estremi... Deve averlo pensato il pilota della Ducati Andrea Iannone, rimasto chiuso fuori dall'auto mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio. Come entrare per tornare a casa? Semplice, prendendo a martellato un finestrino. Con grande ironia, il pilota abruzzese ha poi postato la disavventura sul profilo Instagram