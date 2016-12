MotoGP, Iannone non si accontenta: "Assetto da migliorare"

2 settembre 2016

Migliorare, per restare in testa. E' il pensiero di Andrea Iannone che, dopo aver chiuso in testa il venerdì di libere del Gp di Gran Bretagna, non si accontenta: "Nel pomeriggio abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma alla fine siamo tornati indietro perché le modifiche non mi piacevano - rivela il pilota Ducati -. C'è ancora tanto lavoro da fare". Ben meno soddisfatto Lorenzo , quarto con la sua Yamaha : "Fondamentale che la pista sia asciutta".

"Cambiare nelle FP2 il setup della mattina? E' stato un tentativo, ma siamo tornati indietro con le regolazioni - afferma ancora Iannone -. A Silverstone è molto importante far funzionare bene il posteriore della moto e quindi ci stiamo concentrando su questo aspetto. Confido nella mia squadra e nel mio ingegnere di pista, che mi sta anche aiutando a trovare le linee migliori su questo tracciato". Le Yamaha per ora inseguono e Lorenzo rivela i dubbi sul forcellone: "Non sappiamo quale scegliere - dichiara lo spagnolo -. Non abbiamo avuto buon un ritmo, ma anche gli altri in effetti hanno faticato come ritmo. Speriamo che domani il meteo non ci tradisca: con la pista asciutta potremo fare un altro passo avanti per puntare poi domenica alla vittoria".