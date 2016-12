MotoGp, Iannone ko: spalla lussata

17 settembre 2015

Maledezione alla spalla sinistra per Andrea Iannone , che si è di nuovo lussato l'arto infortunatosi nei test di maggio al Mugello. Questa volta però è accaduto tutto in allenamento : mentre correva, il pilota della Ducati è inciampato e nella caduta a terra la spalla è uscita dalla sede. In ospedale gli esami hanno rivelato anche una possibile lesione del tendine . "Ma ad Aragon voglio correre " ha detto Iannone.

Sfortuna nella sfortuna, pare che non sia stata la botta in terra ad infortunare la spalla, che si è lussata quando Iannone ha istintivamente allungato le mani per proteggersi dalla caduta. Dopo la risonanza magnetica, il ducatista ha dichiarato: "Ho tanto male, mi sento come avessi un solo braccio. A fine stagione mi dovrò operare". Ma settimana prossima ci sarà il gp spagnolo ad Aragon: "Voglio correre, è una questione d'onore" la proemssa del pilota abruzzese.