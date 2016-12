MotoGP: Iannone ko, ma a Misano potrebbe correre

9 settembre 2016

Dopo la caduta, avvenuta nel suo pirmo giro, Iannone è tornato ai box con le sue gambe, ma poi non è più tornato in pista. L'abruzzese è stato caricato su un'ambulanza e quindi trasferito in ospedale per una Tac, che non ha portato buone notizie. Contrariamente a quanto ipotizzato all'inizio, però, l'infortunio è risultato meno serio del previsto e addirittura Andrea potrebbe tornare subito in pista. Una decisione verrà presa poco prima del terzo turno di prove libere di sabato mattina, quando toccherà ai medici dare l'ok definitivo.



“Nel primo turno di FP1 nel quinto giro sono scivolato perdendo l’anteriore alla curva 13 ed ho iniziato a rotolare nella ghiaia. Purtroppo ho riportato una compressione alla schiena e gli esami hanno poi evidenziato una frattura alla vertebra D3. I medici hanno deciso di controllarmi nuovamente domattina, prima di darmi l’eventuale OK per la gara: io spero di riuscire a riposare bene questa notte e di svegliarmi senza troppo dolore, perché ci tengo particolarmente a correre qui a Misano”.