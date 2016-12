MotoGP, Iannone: "A Brno possiamo ripeterci"

17 agosto 2016

La Ducati spera che la gara austriaca sia stata la svolta della stagione e sia Andrea Iannone, sia Andrea Dovizioso, sono convinti di potersi ripetere anche a Brno. "Ora andiamo a Brno e credo che anche questo tracciato sia abbastanza favorevole per noi. Lo scorso anno ho terminato la gara al quarto posto nonostante un problema tecnico, ma ora abbiamo il passo per lottare per il podio a ogni gara", ha detto Iannone .

“E’ ancora molto difficile raccontare le mie emozioni dopo la vittoria in Austria, e posso solo dire che è stato un weekend davvero incredibile Sicuramente anche i nostri rivali vanno forte su questa pista ma credo che ci saranno buone possibilità per ottenere un altro bel risultato", ha aggiunto.



Stesso pensiero per Dovizioso: "Dopo la doppietta in Austria la Ducati adesso deve sentirsi molto più fiduciosa per le prossime gare, anche se non dobbiamo mai smettere di lavorare per migliorare i dettagli, perché i nostri avversari sono molto forti e le Yamaha a Zeltweg sono riuscite a terminare la gara con un distacco abbastanza contenuto. A Brno sarà un po’ più difficile, ma la moto è migliorata molto nelle ultime gare e quindi sono convinto che potremo essere competitivi anche in Repubblica Ceca".