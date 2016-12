MotoGP, guerra Ducati-Yamaha per i test di Lorenzo

14 ottobre 2016

C'è tensione tra Ducati e Yamaha. L'oggetto del contendere sono Jorge Lorenzo e i test con la Rossa. A Borgo Panigale hanno chiesto a Iwata di liberare lo spagnolo per le prove post campionato di Valencia e anche per quelle successive a Jerez. Così come loro hanno fatto con Iannone, libero di salire subito sulla Suzuki. Dalla Yamaha invece, hanno dato l'ok per la "due giorni" post GP, ma sono rimasti fermi su un secco "no" per quelli in Andalusia.