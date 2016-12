MotoGP, Gran Bretagna: sorpresa Vinales nelle prime libere

2 settembre 2016

Maverick Vinales sorprende tutti siglando il miglior tempo (2'02"483) nelle prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Suzuki, chiude con 282 millesimi di vantaggio sulla Yamaha del campione del Mondo in carica Jorge Lorenzo . Distacchi più pesanti per tutti gli altri con Marc Marquez su Honda che chiude terzo (+1"080) nonostante una scivolata innocua , davanti a Valentino Rossi (+1"108).

La Suzuki comincia nel migliore dei modi il weekend di Silverstone con il primo crono fatto segnare da Vinales, l'unico dei piloti insieme a Lorenzo ad andare sotto al muro del 2'03". Per l'attuale leader del Mondiale, Marc Marquez, una scivolata senza conseguenze in curva 12. Lo spagnolo, dopo essere rientrato ai box, è tornato in pista siglando il terzo crono davanti a Valentino Rossi che è riuscito a piazzare il suo miglior tempo solo nell'ultima tornata disponibile. Quinta la Ducati di Andrea Dovizioso (+1"154), settimo Andrea Iannone (+1"544), costretto a fare tappa ai box nel finale di sessione per la fuoriuscita di fumo bianco dagli scarichi.