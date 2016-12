MotoGP, Gran Bretagna: pole di Crutchlow, Rossi è secondo

3 settembre 2016

Momento magico per Cal Crutchlow : il pilota britannico della Honda Lcr, che a Brno aveva vinto il suo primo Gran Premio in MotoGP, ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna al termine di una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena e caratterizzata dalla pioggia che ha bagnato il circuito di Silverstone. Secondo crono per Valentino Rossi , terzo Vinales. Brutte cadute per Marquez (quinto sulla griglia di partenza) e Dovizioso.

Sessione di qualifiche inevitabilmente condizionata dalla pioggia battente caduta su Silverstone. Grande spavento per Andrea Dovizioso che, scivolato in curva e sbalzato dalla sua Ducati, viene accompagnato a braccia dallo staff del circuito al centro medico. Per lui, fortunatamente, solo semplici controlli e nulla di serio. Finiscono sull'asfalto anche Marquez, che si rialza senza problemi controllandosi i polsi, Laverty e Miller.



Nell'incredibile altalena di emozioni il sorriso più grande si stampa sul volto di Cal Crutchlow che brinda alla sua terza pole position in carriera. Pioggia benedetta anche per Valentino Rossi che, reduce da un deludente decimo posto nelle terze libere, si riscatta ampiamente conquistando un prezioso secondo posto davanti a Vinales. Quarta la Honda di Dani Pedrosa che precede quella di Marc Marquez. Sesto Laverty davanti a Redding. In netto ritardo Andrea Iannone, ottavo in sella alla sua Ducati, e Jorge Lorenzo (nono). Decimo crono, infine, per lo sfortunato Dovizioso.