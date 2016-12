MotoGP, Gran Bretagna: libere 3 a Marquez, brivido Rossi

3 settembre 2016

La caduta - senza conseguenze - di Iannone , le difficoltà di Rossi e l'exploit di Marquez . Le libere 3 del GP di Gran Bretagna a Silverstone regalano brividi a non finire. Il miglior tempo (2'00"944) è di Marc Marquez che stacca di soli 3 millesimi un ottimo Maverick Vinales . Terzo Iannone, finito sull'asfalto dopo una curva a 8 minuti dalla fine della sessione. Solo decimo Valentino Rossi che strappa l'ultimo tempo utile per accedere alla Q2.

Dominano i musi lunghi ai box alla fine della terze libere. C'è innanzitutto lo scoramento di Andrea Iannone, scivolato sull'asfalto a otto minuti dal termine, ma capace comunque di tornare in sella e di timbrare un più che buono terzo tempo a poco più di un decimo di distanza da Marquez. C'è poi la preoccupazione - visibile - di Valentino Rossi che con la sua Yamaha deve lottare fino alla fine per entrare tra i primi dieci. Il secondo abbondante di distacco da Marquez non può certo far dormire sonni tranquilli al pilota di Tavullia e alla Yamaha. Chi invece può sorridere e guardare con fiducia al prosieguo del weekend di Silverstone è Maverick Vinales che - in sella alla sua Suzuki - è più lento di Marquez di soli 3 millesimi. Bene anche Crutchlow, quarto davanti a Lorenzo. Completano la top ten delle libere 3 Redding (sesto), Dovizioso (settimo), Pedrosa (ottavo) e Aleix Espargaro (nono).