MotoGP Gran Bretagna, Crutchlow svetta nelle Libere 3

25/08/2018

È Cal Crutchlow a svettare nella fredda mattinata di Silverstone. Il pilota della Honda LCR ha chiuso le Libere 3 in 2'01''866 , tenendosi dietro le Ducati Pramac di Petrucci e Miller . Nessuno scossone nella classifica dei tempi combibnati, con Dovizioso che si è confermato il più veloce grazie al 2'01''385 fatto registrare in FP2. Leggero miglioramento per Valentino Rossi (9° alla fine), con Pedrosa unico tra i big a restare fuori dal Q2.

Terza sessione di prove libere per la MotoGp a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dopo un venerdì che si era chiuso con la Ducati di Dovizioso davanti a tutti, poi Crutchlow migliore delle Honda e la Yamaha di Vinales terza (Marquez quarto, ottavo Rossi). I piloti cercano di sistemare le moto in vista delle qualifiche su un tracciato che stamattina come ieri ha visto Vinales e Marquez (soprattutto) provare a fare meglio di ieri, così come Miller che è riuscito a migliorare il suo tempo come Zarco. Migliora anche Morbidelli che finisce però fuori dalle prime dieci posizioni. Grande spettacolo negli ultimi cinque minuti con tutti a cercare di spingere ma alla bandiera a scacchi il miglior tempo resta quello fatto segnare dalla Ducati di Dovizioso (2'01.385), secondo Crutchlow (+0.005) migliore delle Honda e terzo Vinales su Yamaha (+0.061), quarto Marquez (+0.144) e quinta posizione per la Ducati di Lorenzo (+0.397). Sesto tempo per Miller (+0.434), settimo Petrucci (+0.508), ottavo Zarco (+0.577) e nona posizione per Valentino Rossi (+0.703). Chiude le prime dieci posizioni, che garantiscono l'accesso alla Q2, Iannone (+0.846).