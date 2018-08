MotoGP, GP Sepang: a Lorenzo anche le libere 3, Rossi 4°

24 ottobre 2015

La sfida tra i due grandi rivali per il titolo del 2015, già esplosa nei giorni scorsi in conferenza stampa, si infiamma quindi ulteriormente a poche ore dalle qualifiche. Il tema resta invariato: Lorenzo sembra in vantaggio, ma Rossi sta recuperando dall'inizio del weekend. E sa che chi ha tutto da perdere è colui che siede sull'altra Yamaha, che in caso di errori potrebbe consegnargli il Mondiale. Chi sembra fare il gioco di Jorge (al netto delle parole del Dottore di giovedì scorso) sono le Honda, decisamente in palla e che dopo la FP3 completano la prima fila virtuale.



Decisamente in palla anche Hector Barbera, 5° sulla prima Ducati, quella della Avintia Racing. Andrea Dovizioso chiude con l'8° tempo, che diventa 9° guardando i tempi combinati. La sua posizione viene infatti occupata dal compagno Andrea Iannone, non in grado di migliorare il tempo della FP2 e solo 11° nella sessione del sabato mattina. Da segnalare anche il 15° tempo di Stefan Bradl sulla prima delle due Aprilia e il 25° di Damian Cudlin: l'australiano, chiamato da Phillip Island a sostituire Alex De Angelis sulla ART, chiude infatti la classifica.