MotoGP, GP Repubblica Ceca: Lorenzo, pole record. Valentino Rossi è 3°

Fino a sabato il record sul giro di Brno era di Cal Crutchlow, che nel 2013 aveva girato in 1:55.527. Il Lorenzo e il Marquez del 2015 lo hanno battuto di ben mezzo secondo, con il maiorchino che è riuscito addirittura a scendere sotto il muro del minuto e 55 secondi. A completare la prima fila, però, c'è finalmente un Valentino Rossi in palla anche sul giro secco. E i tre contendenti al titolo mondiale partiranno domani nelle prime tre posizioni. Le promesse per uno spettacolo indimenticabile, nel weekend di ferragosto, per tutti gli appassionati delle due ruote ci sono tutte.



Sorridono anche le Ducati, con Iannone quarto e Dovizioso sesto su una Desmosedici tutta nuova dopo le tante difficoltà delle ultime gare. Continua a sorprendere Maverick Vinales, 7° su Suzuki con Aleix Espargarò solo 15°. Dani Pedrosa invece deve accontentarsi del nono tempo, ma merita un grande applauso: il suo tempo infatti arriva dopo una giornata di dolori per la caduta della FP2, con la caviglia non fratturata ma molto dolorante. Il pilota catalano lo dimostra nei box, zoppicando quando deve camminare ma cercando di ottenere il massimo in pista.



Da sottolineare anche l'11° e il 12° posto di Barbera e Hernandez, che precedono Petrucci. Sorriso anche in casa Aprilia grazie al 16° tempo di Bradl, che sta facendo di tutto per meritarsi la conferma da parte della casa di Noale.