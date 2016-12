MotoGP, GP Gran Bretagna: pole record di Marquez, Rossi 4°

Nella domenica in cui di fatto ricomincia la stagione di Rossi e Lorenzo, appaiati a 211 punti nel Mondiale dopo Brno, spunta quindi il campione in carica. Marquez, battuto da Lorenzo al venerdì pomeriggio e al sabato mattina, si rifà con gli interessi: il suo giro fa tremare i polsi. E anche il maiorchino, in forma stellare e su un circuito che adora, è costretto ad arrendersi. Per dare una dimensione dell'impresa: nel 2013 si era preso la pole girando in 2:00.691. Nel 2015 il limite è abbassato di qualcosa come 457 millesimi.



Dietro i due formidabili spagnoli il vuoto, con Pedrosa a +0.482 e poi Valentino Rossi. Attenzione al centauro di Tavullia, sempre efficace sul ritmo gara: partirà non lontano dal compagno di team. E la battaglia in casa Yamaha, nella nuvolosa (secondo le previsioni meteo) domenica di Silverstone, potrebbe essere senza esclusione di colpi.



Sorrisi anche in casa Tech 3, con le Yamaha di Pol Espargarò e Smith a completare la seconda fila. Chi deve invece archiviare una qualifica da dimenticare è la Ducati, con Andrea Iannone 9° e Andrea Dovizioso addirittura 12°. E' lui il più lento della Q2, dopo un'ottima prova nella terza sessione di libere.



Solo due posizioni dietro la Desmosedici numero 4 spunta quindi un fantastico Stefan Bradl, a bordo di un'Aprilia che sta continuando a grandi passi la propria crescita. E le difficoltà della Ducati sono dimostrate anche da Danilo Petrucci, che non riesce ad andare oltre un deludentissimo 18° posto.