MotoGP, GP Gran Bretagna: Lorenzo è un siluro, Rossi 7°

29 agosto 2015

Jorge Lorenzo spaventa tutti nella terza sessione di libere al Gran Premio di Gran Bretagna. Sull'amico circuito di Silverstone il maiorchino gira in 2:01.429, rifilando un pesante +0.459 a Marc Marquez , 2°. Ottima terza posizione per la Ducati di Andrea Dovizioso , a +0.540. Valentino Rossi cancella solo in parte i problemi del venerdì pomeriggio chiudendo 7° a +0.774 alle spalle di Pedrosa, Redding e Smith. Iannone in Q2 per il rotto della cuffia: è 10°.

Un tempo da restare a bocca aperta, quello di Lorenzo, che aveva chiuso il venerdì comunque davanti a tutti, ma precedendo Marquez di soli 33 millesimi e abbassando il suo stesso limite di qualcosa come nove decimi. Il tutto con un giro tanto perfetto quanto pulito, effettuato con gomme nuove, anche quella montata all'anteriore. Mezzo sorriso anche per Rossi, che invece sceglie una media nuova al posteriore e una soft rodata davanti. Il Dottore, come il compagno di box, vara inoltre un nuovo setting per la sua M1 e sembra più a suo agio rispetto alla FP2. Ma c'è ancora da lavorare. Storce il naso invece Marquez, che proprio al momento del giro lanciato commette un errore nel T2 ed è costretto ad abortire il time attack.



In grande ripresa Dovizioso, mentre Iannone - che ha annosi problemi sull'anteriore - riesce ad entrare nella Top 10 solo grazie ai 33 millesimi che lo separano da Vinales. Ancora qualcosa da sistemare per tutti, quindi, per la caccia alla pole su un circuito, quello di Silverstone, dove buche e avvallamenti non mancano. Lo hanno denunciato diversi piloti. Ma a qualcuno la cosa non sembra preoccupare: si chiama Jorge Lorenzo.