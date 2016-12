MotoGP, GP Giappone: vittoria da favola per Pedrosa. Rossi 2° davanti a Lorenzo

LA GARA GIRO PER GIRO

25 - Pedrosa vince su Valentino Rossi e Lorenzo, ora a 18 punti dal Dottore

25 - Brutta caduta e ritiro per Pol Espargarò all'ultimo giro



24 - Lorenzo riguardagna, ma è a -3.298 da Valentino a un giro dal termine: secondo posto praticamente impossibile



23 - Rossi lentissimo: giro sopra i due minuti, Lorenzo gli ha preso mezzo secondo



22 - Pedrosa a +4.270 su Rossi. Vittoria in pugno per lui



21 - Marquez passa Dovizioso e attenzione, perché sta recuperando un secondo e due al giro su Lorenzo

21 - Quattro giri dal termine: Pedrosa primo su Rossi, Lorenzo, Dovizioso, Marquez, Smith, Crutchlow, Nakasuga, Barberà, Aleix Espargarò



20 - Gomme in crisi per Lorenzo, ma attenzione perché con la pista così asciutta potrebbe accadere lo stesso anche ad altri

20 - Errore di Lorenzo! Va dritto e Rossi lo passa!

20 - Pedrosa in testa, Lorenzo secondo a +0.425 su Rossi che è sempre più minaccioso



19 - Lorenzo a +0.664 su Rossi. Ai box addirittura gli preparano la seconda moto



18 - Pedrosa primo: ha sverniciato Lorenzo in rettilineo. E Rossi è attaccato a Jorge, in piena crisi

18 - Pedrosa a otto decimi da Lorenzo: l'ha preso



17 - Lorenzo già a -1.854 su Pedrosa

17 - Pedrosa ha preso un secondo e otto decimi su Lorenzo. Vittoria in bilico per la Yamaha



16 - Pedrosa passa Rossi senza apparenti difficoltà

16 - Pedrosa ora ha raggiunto Rossi



15 - Lorenzo primo su Rossi, con Pedrosa in grande rimonta. Poi Dovizioso, Marquez, Smith, Crutchlow, Nakasuga, Barberà e Aleix Espargarò nei primi dieci

15 - Caduta e ritiro per Vinales



14 - Rossi gira in 1:56.807, Pedrosa in 1:55.904: attenzione alla sua rimonta



13 - Attenzione perché la pista si sta asciugando: Valentino ha chiaramente cercato una macchia di bagnato con le due ruote

13 - Rossi a -3.281 da Lorenzo. E Pedrosa ha girato nove decimi più veloce rispetto al maiorchino



12 - I tempi si sono alzati moltissimo, le condizioni della pista stanno cambiando. E Pedrosa ha guadagnato mezzo secondo sui due piloti di testa

12 - Pedrosa raggiunge e supera Dovizioso, ora è 3°



11 - Iannone rallenta e si ferma: stava faticando molto, domenica da dimenticare

11 - Lorenzo allunga di nuovo: è a +3.355

11 - Il pilota più veloce in pista è ora Pedrosa 4°: nel mirino mette il gradino più basso del podio, ora virtualmente occupato da Dovizioso



10 - Petrucci cade ed è costretto a ritirarsi: era nella Top 10

10 - Lorenzo primo a 3.142 su Rossi che prova a recuperare terreno. Poi Dovizioso, Pedrosa, Marquez, Crutchlow, Iannone, Smith, Pol Espargarò e il sorprendente Nakasuga sul circuito di casa



9 - La pioggia sembra essere leggermente aumentata

9 - Per la prima volta Rossi gira più veloce di Lorenzo, che ora è a +3.297



8 - Nuovo gap Lorenzo-Rossi: 3.400

8 - Cade Jack Miller, altra vittima della pioggia



7 - Bradl va lunghissimo, peccato per il centauro dell'Aprilia! Pista comunque insidiosissima per questa pioggia non battente ma molto insidiosa

7 - Lorenzo a +3.261 su Rossi, che sta perdendo qualcosa ogni giro



6 - Lungo di Aleix Espargarò, che si ritrova ora 18°



5 - La nuova situazione: Lorenzo in fuga, poi Rossi, Dovizioso, Pedrosa, Marquez, Aleix Espargarò, Crutchlow, Iannone sempre più in difficoltà, Petrucci, Pol Espargarò



4 - Bel duello tra Cruchlow e Petrucci, passa il britannico

4 - Lorenzo chiude un altro giro guadagnando un secondo su Rossi



3 - Aleix Espargarò passa Iannone ed è sesto. Qualche difficoltà per l'abruzzese per ora

3 - Lorenzo è già a 1.977 su Rossi e prova a scappare. Il Dottore deve invece guardarsi dal ritorno di Dovizioso



2 - Grande duello tra Marquez e Iannone: prevale il catalano che passa

2 - All'inizio del secondo giro Lorenzo prova a scappare su Rossi. Poi Dovizioso, Pedrosa, Iannone, Marquez, Aleix e Pol Espargarò, Petrucci (che partenza!) e Crutchlow



1 - Super Dovizioso: infila Pedrosa e Iannone ed è già 3°! Intanto Rossi studia le traiettorie di Lorenzo

1 - Partiti! Lorenzo e Rossi velocissimi, con lo spagnolo che resta primo. Poi Pedrosa e Iannone



- Via al giro di ricognizione



- Tutto pronto per il giro di ricognizione

- Attenzione alla pioggia, che ha già condizionato le gare di Moto3 e Moto2

- Ieri nelle prove solo 81 millesimi hanno diviso il poleman Lorenzo da Rossi: si prevede una grande battaglia

- Benvenuti a Motegi, sta per partire il GP del Giappone