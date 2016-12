MotoGP, GP Brno: messaggio della Yamaha a Marquez, Lorenzo e Rossi sono davanti

15 agosto 2015

Crolla quindi il record del circuito della Repubblica Ceca, che era di 1:55.527 e che era stato ottenuto da una Yamaha, anche se del team Tech 3. E proprio le moto della casa di Iwata sembrano intenzionate a interrompere il dominio della Honda, che a Brno vince ininterrottamente dal 2011. Scorrendo la classifica è impossibile non notare che nei primi quattro posti ci sono infatti tre centauri Yamaha e il solo Marquez a tenere alta la bandiera della Honda. E, alle spalle di Iannone e della Suzuki di un ottimo Vinales, ci sono altre tre Ducati, con Hernandez e Barbera a precedere un Dovizioso che, dopo una sessione tranquilla, trattiene il fiato negli ultimi secondi strappando in extremis l'accesso diretto alla Q2.



Applausi a scena aperta per Dani Pedrosa: coinvolto in una delle cadute della FP2, il catalano ha avuto la conferma di non essersi fratturato la caviglia ma la sua terza sessione di libere si rivela essere un calvario. Tra dolori lancinanti e problemi alla sua Honda, il campione di squadra di Marquez, vistosamente zoppicante, resta ancorato a lungo al suo crono della FP1: 1:56.784. Un tempo che al sabato mattina lo farebbe però precipitare al 15° posto. Così con un ultimo scatto di reni il centauro di Sabadell strappa un 1:56.471 che dimezzerà le sue qualifiche e, probabilmente, allontanerà parecchio la prospettiva di non presentarsi nemmeno al via del Gran Premio della Repubblica Ceca.